Giulia De Lellis finisce in ospedale per la reazione a un farmaco

(Di venerdì 4 febbraio 2022) A causa di unaa unper l’asma,Deè finita in. Il suo messaggio social ha fatto preoccupare i follower, anche se lei stessa ha cercato di minimizzare: “Sono solo un po’ disabilitata e stanca”, ha scritto. Un po’ di riposo è quello che ci vuole per tornare più carica di prima: “Mi riprendo e torno”, promette. “Finalmente sto molto meglio”, ha scrittoai suoi follower. “Questa mattina sono stata malissimo per via di unper l’asma, peggiorata dopo il covid” ha raccontato l’influencer che a fine gennaio aveva contratto il virus. I sintomi erano stati lievi, ma la malattia l’aveva costretta a festeggiare il giorno del compleanno da sola (anche se poi, una volta guarita, si è rifatta con un party sfarzoso). “Sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Today.it

Il 2022 per Giulia De Lellis non è iniziato nel migliore dei modi, almeno per quanto riguarda la salute. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha infatti contratto il Covid 19 a inizio gennaio.