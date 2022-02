Gianluca Grignani a Sanremo con Irama nel mirino dei social, ma non c’è niente da ridere (Di sabato 5 febbraio 2022) Il ritorno di Gianluca Grignani a Sanremo, su invito di Irama nella serata delle cover, è diventato l’argomento su cui fare ironia becera sui social sin dall’ingresso sul palco del cantautore. Anzi, già da prima, quando Amadeus lo ha annunciato ma Grignani non si era ancora visto. Pare che nel pomeriggio i due avessero avuto poco tempo per le prove e addirittura qualcuno auspicava un nuovo caos Bugo-Morgan, un plateale scontro sul palco o un abbandono all’ultimo momento. Invece Gianluca Grignani a Sanremo con Irama ci è arrivato, ma la loro performance è stata decisamente problematica: completamente scoordinati, a dir poco, si sono barcamenati dall’inizio alla fine nella cover di una canzone eccezionale come La Mia ... Leggi su optimagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Il ritorno di, su invito dinella serata delle cover, è diventato l’argomento su cui fare ironia becera suisin dall’ingresso sul palco del cantautore. Anzi, già da prima, quando Amadeus lo ha annunciato manon si era ancora visto. Pare che nel pomeriggio i due avessero avuto poco tempo per le prove e addirittura qualcuno auspicava un nuovo caos Bugo-Morgan, un plateale scontro sul palco o un abbandono all’ultimo momento. Invececonci è arrivato, ma la loro performance è stata decisamente problematica: completamente scoordinati, a dir poco, si sono barcamenati dall’inizio alla fine nella cover di una canzone eccezionale come La Mia ...

