Francesco Monte distrutto dal sondaggio sulla sua canzone esclusa da Sanremo 2022

(Di venerdì 4 febbraio 2022)avrebbe potuto evitare facilmente questa figuraccia ma lui crede così tanto nella suada avere lanciato ilche l’ha. Il livore diper l’esclusione adeve essere ancora molto elevato, forse per questo è stato travolto da se stesso ma anche dalla bocciatura dei suoi follower. Su Instagramha chiesto di votare lapreferita. Sarebbe stato normale votare magari tra le sue canzoni sanremesi preferite ma lui ha scelto quelle che ritiene peggiori e l’altro errore è stato aggiungere la sua. Non è la prima polemica che innesca contro ...

trash_italiano : Se esistesse la giuria di Twitter, Ana Mena sarebbe già al primo posto con un Uber pronto a portarla a Torino per l… - trash_italiano : Ma controlliamo il sondaggio di Francesco Monte. #Sanremo2022 - trash_italiano : I sondaggi di Francesco Monte (escluso da #Sanremo2022) su Instagram ?? - Gif_di_Tina : @_Alessio_88 Ti meriti il CD di Francesco Monte - Serena91953500 : RT @trash_italiano: Ma controlliamo il sondaggio di Francesco Monte. #Sanremo2022 -

Francesco Monte avrebbe potuto evitare facilmente questa figuraccia ma lui crede così tanto nella sua canzone da avere lanciato il sondaggio che l'ha distrutto. Il livore di Francesco Monte per ...