“Ecco cosa direi ai bulli che mi perseguitavano” – INTERVISTA A NOA PLANAS (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è avvezzo all’universo di Tik Tok la conoscerà sicuramente: Noa PLANAS è una delle più apprezzate e seguite tiktoker italiane, che conta oltre un milione di followers sul social cinese e 669 mila su Instagram. Bella, dai tipici connotati mediterranei, Noa PLANAS intrattiene chi la segue con balletti o con i trend più in voga del momento; una ventenne di successo, che attraverso i social è riuscita a ottenere una piccola fetta di notorietà, e a fare della sua passione anche un lavoro. Ma pochi, probabilmente, conoscono un lato oscuro e meno piacevole della seppur giovane vita di PLANAS, che nel passato ha dovuto lottare con il bullismo, soprattutto proprio a mezzo social, superato solo grazie a un’enorme forza di volontà e alla figura, fondamentale, di sua madre. Ha voluto raccontarsi un po’ a noi e spiegare come ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 4 febbraio 2022) Chi è avvezzo all’universo di Tik Tok la conoscerà sicuramente: Noaè una delle più apprezzate e seguite tiktoker italiane, che conta oltre un milione di followers sul social cinese e 669 mila su Instagram. Bella, dai tipici connotati mediterranei, Noaintrattiene chi la segue con balletti o con i trend più in voga del momento; una ventenne di successo, che attraverso i social è riuscita a ottenere una piccola fetta di notorietà, e a fare della sua passione anche un lavoro. Ma pochi, probabilmente, conoscono un lato oscuro e meno piacevole della seppur giovane vita di, che nel passato ha dovuto lottare con ilsmo, soprattutto proprio a mezzo social, superato solo grazie a un’enorme forza di volontà e alla figura, fondamentale, di sua madre. Ha voluto raccontarsi un po’ a noi e spiegare come ...

Advertising

NicolaPorro : Crolla #Facebook, bruciati 243 miliardi: cosa sta succedendo ?? - team_world : Il #LouisTomlinsonWorldTour2022 è iniziato con il botto?? Una bellissima serata all’insegna della Musica?? Ecco cosa… - RaphaelRaduzzi : Sul #PNRR siamo alle solite menzogne di Draghi. Ecco cosa ne pensiamo noi di @Alternativa_it. - EnricoGiannell1 : RT @Enzo08647104: ISRAELE: PIU’ MORTI TRA I NON VACCINATI? LE SOLITE BALLE DI SION... Marcello Pamio – 3 febbraio 2022 Ecco cosa dice il bi… - tpwk2410 : ECCO COSA MI RICORDAVA, STO SCLERANDO VI PREGO È IL MASH UP TRA ANOTHER LOVE E BRIVIDI, URLO -