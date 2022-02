Drusilla Foer chi? Ecco la risposta, uno share mai visto prima: come gode Amadeus, il "miracolo" in Rai (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ascolti semplicemente pazzeschi, sensazionali, per il 72esimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Un successo che, in tali proporzioni, era francamente difficile da ipotizzare. Dopo il record della vigilia, con lo share della seconda serata mai così alto dal 1995 sotto la conduzione di Pippo Baudo (sopra al 55%), Ecco che anche la terza serata fa segnare cifre record. Sanremo ha infatti raccolto davanti alla televisione 9 milioni e 360mila telespettatori, pari al 54,1 di share. Per intendersi, lo scorso anno la terza serata del festival, come quest'anno dedicata alle Cover, si era fermata a 7 milioni e 435mila telespettatori, in termini percentuali pari al 44,4 di ascolti. Insomma, Amadeus prosegue la striscia positiva, un successo da urlo con 10 punti di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ascolti semplicemente pazzes, sensazionali, per il 72esimo Festival di Sanremo condotto da. Un successo che, in tali proporzioni, era francamente difficile da ipotizzare. Dopo il record della vigilia, con lodella seconda serata mai così alto dal 1995 sotto la conduzione di Pippo Baudo (sopra al 55%),che anche la terza serata fa segnare cifre record. Sanremo ha infatti raccolto davanti alla televisione 9 milioni e 360mila telespettatori, pari al 54,1 di. Per intendersi, lo scorso anno la terza serata del festival,quest'anno dedicata alle Cover, si era fermata a 7 milioni e 435mila telespettatori, in termini percentuali pari al 44,4 di ascolti. Insomma,prosegue la striscia positiva, un successo da urlo con 10 punti di ...

Advertising

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - MarioManca : La cosa più bella che vedremo stasera: Michele che le dice che vederla a #Sanremo2022 lo riempie di gioia e Drusill… - VanityFairIt : La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity - MinakoHanami : RT @isentinelli: Iva Zanicchi: Lei ha qualcosa più di me Drusilla Foer: Diverse cose... sono colta. Il bar sport si smonta in 7 secondi… - Giulia_B : Della differenza fra le bolle: quella di Twitter in delirio per Drusilla Foer, quella di Facebook piena di post terfigni. -