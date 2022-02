Advertising

fisco24_info : Covid: Istat, 80% imprese vede recupero solidità: 3% a rischio. 12% sta assumendo, difficoltà a trovare competenze - Moonsha72460823 : RT @info_zampa: @Patriziapattys @LongCovidItalia @RobiVil @FranceskoNew @Davide19663174 @MaeyCat @robertdolci @Moonsha72460823 @BetodiModen… - iconanews : Covid: Istat, 80% imprese vede recupero solidità - Patagone1 : RT @SimonettaChi: @MedBunker Sono usciti oggi i dati Istat sull'extra mortalità nel 2021. Nel 2020 aveva certificato 100.000 morti in più d… - AnnTrue2Myself : @Roselmeti @Surtur911 @MedBunker @doctorgis84 Non è che confondono le cause di morte sul certificato Istat con l'ev… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Istat

È quanto è emerso da un sondaggio condotto dall'per la valutare la situazione e le prospettiva delle aziende dopo l'emergenza sanitaria- 19. Tra il 16 novembre e il 17 dicembre 2021 è ...E' quanto emerge dal report dell', sulla situazione e prospettive delle imprese dopo l'emergenza sanitaria- 19. Il 9,4% delle imprese ha aumentato il personale nella seconda metà del 2021,...Verdict has been conducting the poll to study the trends in business optimism during COVID-19 as reflected by the views of ... Drinks team Sign up to our newsletters Sign up here The IESI (Istat ...E' quanto emerge dal report Istat, "Situazione e prospettive delle imprese dopo l'emergenza sanitaria Covid-19", secondo cui guardando ai capitoli 'digitalizzazione', 'rivoluzione verde' e ...