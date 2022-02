Covid | il bollettino aggiornato | calano i ricoveri in terapia intensiva

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 8.957 i nuovi casi positivi in Campania su 70.189 test esaminati. Resta piuttosto stabile, registrando una lieve flessione, l’indice di contagio che passa dal 13,05% di ieri al 12,76% di oggi. Venti i morti nelle ultime 48 ore; 8 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali ancora in calo iin, 83 oggi e ieri erano 84; dopo giorni di aumento,anche iordinari con 1349 posti letto occupati (-5 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.