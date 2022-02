Covid | cambi colore delle Regioni | Marche in zona arancione | record intensive al 26 | 3%

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Il presidente Acquaroli: "Arrivata la comunicazione dal ministro Speranza". Non dovrebbero esserci altridi: così diventano 6 i territori in(lesi aggiungono ad Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Sicilia e Valle d’Aosta), tre inbianca (Basilicata, Molise e Umbria) e gli altri 12 in giallo

In sostanza, più passa da organismo a organismo (e più rimane a fare la 'guerra' con il sistema immunitario) più c'è la probabilità che"In questo senso - aggiungono - riteniamo indispensabile che la Giunta regionalepasso, ...sull'apertura e la chiusura dei reparti in relazione all'incremento del numero dei contagiati dal-...«Il passaggio in zona arancione mi preoccupa molto - premette l’assessore con delega allo Sviluppo economico - Non tanto perché cambi qualcosa di sostanziale nella gestione del Covid quanto perché è ...Il Covid ce lo ricorda praticamente tutti i giorni ... più c'è la probabilità che cambi.