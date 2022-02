Coca-Cola Hbc azienda di bevande più sostenibile d'Europa (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - Coca-Cola Hbc è stata nuovamente riconosciuta come l'azienda di bevande più sostenibile d'Europa nel Dow Jones Sustainability Index, uno dei più autorevoli e selettivi indici di valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Inoltre, per l'undicesimo anno consecutivo, è stata classificata tra le prime tre aziende di bevande a livello globale. "Questo è un grande riconoscimento per il lavoro che tutti i nostri colleghi portano avanti ogni giorno per costruire un'azienda e un futuro più sostenibili - commenta Zoran Bogdanovic, Ceo di Coca-Cola Hbc - È un viaggio che abbiamo iniziato molti anni fa e che consideriamo fondamentale per la crescita futura. Il nostro impegno nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb. - (Adnkronos) -Hbc è stata nuovamente riconosciuta come l'dipiùd'nel Dow Jones Sustainability Index, uno dei più autorevoli e selettivi indici di valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Inoltre, per l'undicesimo anno consecutivo, è stata classificata tra le prime tre aziende dia livello globale. "Questo è un grande riconoscimento per il lavoro che tutti i nostri colleghi portano avanti ogni giorno per costruire un'e un futuro più sostenibili - commenta Zoran Bogdanovic, Ceo diHbc - È un viaggio che abbiamo iniziato molti anni fa e che consideriamo fondamentale per la crescita futura. Il nostro impegno nel ...

Advertising

IanAdlar : Ultima coca cola do deserto, aiiiii ?????? - Irenettessa : RT @altreconomia: Si aprono oggi i Giochi olimpici invernali #Pechino2022. Più di 240 organizzazioni per i #dirittiumani criticano il Comit… - altreconomia : Si aprono oggi i Giochi olimpici invernali #Pechino2022. Più di 240 organizzazioni per i #dirittiumani criticano il… - UffailnickA : @MassimoPatan Buttiamolo in una bottiglia di coca cola ... O erano le Mentos? - matthewjumped : @zpollastra È letteralmente coca cola e acqua -