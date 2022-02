Calenda dice no all' ipotesi di accordo con Toti e Renzi | ' Centrismo e moderatismo non sono valori in cui ci riconosciamo

(Di venerdì 4 febbraio 2022)cone Mastella? No grazie: il leader di Azioneno all'di progetto centrista. 'Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze ...

Globalist.it

con Renzi, Toti e Mastella? No grazie: il leader di Azioneno all'ipotesi di progetto centrista. 'Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze ......e +Europa era stato concordato già da tempo tra Toti e Salvini. Il processo è lungo, difficilmente succederà qualcosa nei prossimi giorni, anche se qualcunoche si stia lavorando sul ...“Azione non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze parlamentari”. Carlo Calenda conferma che il percorso di Azione e +Europa andrà avanti distinto da quello delle ...«Calenda è rimasto quello cui io davo le segnalazioni ... Previdente o veggente? «Storico, direi. Non si parlava di centro fino a quando non l’ho costituito io a Benevento e al Brancaccio.