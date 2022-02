Cagliari, Capozucca sicuro: «La Serie A è il nostro posto, ci salveremo» (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il d.s. del Cagliari Capozucca ha parlato dell’obiettivo salvezza del club rossoblù Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari, in una intervista a L’Unione Sarda ha parlato dell’obiettivo salvezza del club rossoblù. LE PAROLE – «Il mio bilancio sul mercato è positivo. Ognuno di noi deve fare quello che è logico e che è possibile fare: dovevamo prendere due difensori e un centrocampista e li abbiamo presi. Aebischer era l’alternativa a Nandez. Io ho fatto il possibile, voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Il nostro posto è la Serie A, non vedo altre soluzioni. Ci riusciremo». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU Cagliari NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il d.s. delha parlato dell’obiettivo salvezza del club rossoblù Stefano, direttore sportivo del, in una intervista a L’Unione Sarda ha parlato dell’obiettivo salvezza del club rossoblù. LE PAROLE – «Il mio bilancio sul mercato è positivo. Ognuno di noi deve fare quello che è logico e che è possibile fare: dovevamo prendere due difensori e un centrocampista e li abbiamo presi. Aebischer era l’alternativa a Nandez. Io ho fatto il possibile, voglio aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo. Ilè laA, non vedo altre soluzioni. Ci riusciremo». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LAROMA24 : Calciomercato Roma, Capozucca (ds Cagliari): 'Nandez? I giallorossi non ce l'hanno mai chiesto' #AsRoma… - SPalermo91 : RT @RaimondoDM: ??? Il ds del #Cagliari Capozucca ha spiegato oggi il mancato trasferimento di Nandez alla #Juventus. Nandez non era convi… - hbk_89 : RT @RaimondoDM: ??? Il ds del #Cagliari Capozucca ha spiegato oggi il mancato trasferimento di Nandez alla #Juventus. Nandez non era convi… - Calcio_Casteddu : ??? #Capozucca: 'No di #Nandez alla #Juventus, perché voleva l'acquisto' #? #Cagliari #CagliariCalcio… - AndreaZeoli : RT @mirkonicolino: #Capozucca, ds del #Cagliari a l'#UnioneSarda: 'Non è colpa del Cagliari se #Nandez non è finito alla #Juventus. Lo stes… -