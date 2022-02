Belen Rodriguez e Stefano De Martino inseparabili | i due sono sempre più vicini

Leggi su topicnews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La showgirlDepiù: ecco i dettagli e le curiosità del rapporto tra i due Dalla bellezza disarmante e dalla professionalità dimostrata in diversi programmi televisivi, ha conquistato milioni telespettatori per i tanti programmi a cui ha partecipato in qualità di conduttrice come Colorado, Tu si que vales, Pequenos gigantes insieme al suo ex marito con cui, oggi, è molto vicina: stiamo parlando della splendidae del suo ex maritoDe, un amore che ha fatto sognare in tanti e che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe tornare a riviversi alla luce del sole. curiosità ...