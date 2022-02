Ascolti tv 3 febbraio 2022 | terza serata di Sanremo come nel 2020 | ma meglio del 2021

(Di venerdì 4 febbraio 2022)tv: Amadeus moltodell’anno scorso, ma in linea con il suo primo Festival Dopo due giornate da record, il Festival dinella lungadel giovedì registramolto simili alla prima edizione condotta da Amadeus. Ieri sera, infatti, Rai1 ha registrato il 53,20% di share media e 12,849 milioni di telespettatori nella prima parte, il 56,67% e 5,475 milioni nella seconda, con una media del 54,1% e 9,360 milioni. L’anno scorso questi i numeri disastrosi: prima parte 42,4% e 10,596 milioni, seconda parte 505,56% e 4,369 milioni, media 44,3% e 7,653 milioni. Nel, invece: prima parte 53,62% e 13,533 milioni, seconda parte 57,07% e 5,652 milioni, media 46,7% e 9,409 milioni. Canale5 ha giocato in difesa con il film Cetto c’è, ...

il terzo Festival di Amadeus si conferma un'edizione da record. Anche la serata di ieri sera dedicata alle cover colleziona dati pazzeschi: la quarta serata della kermesse (dalle 21.29 all'1.41) è Ottimo ascolti anche per la quarta serata del Festival. Amadeus conferma il trend di crescita e batte ancora se stesso, con un boom di ascolti: 11 milioni 378.000 spettatori e uno share del 60,5%. Per Sanremo, 5 febbraio 2022 - Ancora grandi numeri per gli ascolti del Festival di Sanremo che nella quarta serata, quella di venerdì con le cover, ha toccato nuove vette. Per la prima parte (21.29 -