Ascolti Tv 3 febbraio 2022 analisi | tutto Sanremo minuto per minuto Amadeus scollina con Foer | Saviano e Cremonini Canzoni e meter | Irama sprinta su Dargen | Ranieri | Bravi e Rettore

Gli Ascolti tv della terza serata del festival di Sanremo analizzati minuto per minuto Amadeus ha affrontato bene la terza serata del Festival 2022, una maratona più che mai contraddistinta dalle Canzoni. E' andato lungo, anzi lunghissimo e si è permesso un tono ed un registro più 'alto' di quello delle prime due serate, contrassegnate dai 'comici'. E così stavolta, disintegrata la concorrenza, ha fatto sempre bene, ma non ha battuto i record del passato. Lo scollinamento di Sanremo 2022 a trazione essenzialmente musicale, senza i picchi di Rosario Fiorello e Checco Zalone, ma anche dei Maneskin, ha riscosso 12,849 milioni di spettatori milioni di spettatori e il 53,2% di share nella ...

