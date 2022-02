Allarme siccità. "Il livello del Po come a Ferragosto". Cosa sta succedendo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Allarme siccità , il Po come a Ferragosto , e questa non è una buona notizia. Mentre l' anticiclone ci regala temperature primaverili. Non basterà la pioggerella prevista nel fine settimana per ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022), il Po, e questa non è una buona notizia. Mentre l' anticiclone ci regala temperature primaverili. Non basterà la pioggerella prevista nel fine settimana per ...

Advertising

fattoquotidiano : Allarme siccità per il Po: “Forte carenza di precipitazioni. Sarà una primavera difficile per l’agricoltura” - FrancescoBlotto : Allarme #siccità, senza #pioggia a rischio l'#acqua potabile in alcune zone del #Piemonte - NWGEnergia : In pieno inverno il livello del Po è più basso dello scorso Ferragosto. La crisi climatica con la sua carenza di p… - glaciologo : Allarme siccità, ghiacciai in crisi: ecco le foto choc dei nostri monti - TIMER magazine - marnatiofficial : Buongiorno Amici. Eccomi nel servizio andato in onda ieri sera su Sky Tg24 in cui ho fatto il punto sull'allarme si… -