Aka 7even sull' importanza di accettarsi ma anche di aiutare gli altri a farlo con sé

(Di venerdì 4 febbraio 2022)per Akal'accettazione di sé è un tema molto sentito, tanto che è di questo che parla la sua canzone Perfetta così, con cui partecipa a Sanremo 2022. A soli 21 anni, il giovane artista campano calca il palco dell'Ariston (dopo un breve spavento causa positività al Covid) dopo aver pubblicato nel 2021 il suo omonimo album d’esordio (certificato disco di platino), aver vinto agli MTV EMAs 2021 come Best Italian Act e aver scritto la sua prima autobiografia dal titolo (intitolata 7 vite). LEGGIChi è Aka, che parteciperà a Sanremo 2022 con Perfetta così Scritto da Aka 7ven di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra e poi in collaborazione con Vincenzo Colella, Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca, Perfetta così è una power ballad dalle ...

Commenta per primo Una birra per festeggiare la vittoria dell'Italia all'Europeo. Nulla di strano, se non fosse cheè astemio: 'Ma avevo promesso che l'avrei bevuta in caso di vittoria finale. E sono stato di parola - ha raccontato nella round table alla quale abbiamo partecipato - Per fortuna poi però ..., in gara tra i big della 72edizione del Festival di Sanremo con il brano "Perfetta coì" (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), si esibirà questa sera, venerdì 4 febbraio , durante la ...Uno di questi è Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, rapper originario di Vico Equense, in provincia di Napoli. Il suo rapporto con il calcio va oltre la squadra azzurra, della quale comunque è un ...Luca Marzano si gode il suo successo a Sanremo. Sul palco del Festival il giovane Aka7even, già amatissimo dalla sua partecipazione ad Amici, arriva per la prima volta, con l'emozione di un ...