ACI | frena a gennaio 2022 il mercato dell' usato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ACI frena

QN Motori

I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile "Auto - Trend", l'analisi statistica realizzata dall'Automobile Club d'Italia sui dati del PRA , consultabile sul sito www..it . Il mese di ...... Sebastian Dallapiccola (Under 18), Matteo Lullo (Under 23), Andrea Ottomani (Under 35), Matteo Cavedoni, (Over 35 e Non LicenziatiSport), Mattia Rantuccio (LicenziatiSport) e Giulia(...I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”, l'analisi statistica realizzata da ACI sui dati del PRA, consultabile sul sito dell'Automobile Club d'Italia.Ma l'anno scorso si è rivelato un altro anno difficile, poiché gli aeroporti europei hanno finito per perdere altri 1,4 miliardi di passeggeri rispetto a al 2019. La variante, invece, non ha impedito ...