Westbrook - Davis | la coppia funziona | guarda la vittoria dei Lakers

Advertising

LakeShowIta : 5??2?? I Lakers tornano al successo contro i Trail Blazers ?? Troppi errori per i Gialloviola, che soffrono fino al… - dariovismara : Ieri sono stato ospite dei ragazzi di @LakeShowIta per parlare un po' di Lakers, LeBron, Vogel, Davis, ovviamente W… - tiazorlo : @LegionHoops Pur di non vedere più Westbrook, ti darei 44 milioni e ti farei firmare ai Lakers, che con lebron e Da… - Mauro8013 : @PantoMvp Westbrook fa più danni della grandine,manco una mano in faccia. Se non c'era Monk perdevano di 20. Davis… - LakeShowIta : 5??1?? I Lakers chiudono il road trip perdendo contro gli Hawks ?? I Gialloviola giocano bene, poi si spengono nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Westbrook Davis

Gli highlights della vittoria 99 - 94 dei Los Angeles Lakers sui Portland Trail Blazers: 30 punti per Anthony, 13 assist per Russell... guidati da un eccellente Anthony. La voglia di vincere del numero 3 si vede non solamente ... Russellfatica al tiro, chiudendo con 3/12 dal campo e 1/4 da tre per 9 punti, ma dà il suo ...Sempre senza LeBron James per il rigonfiamento al ginocchio, i gialloviola riescono a chiudere i conti con un parziale di 10-5 negli ultimi 2'44" di gara dopo che i Blazers erano tornati in parità, ...With that being said, expect Davis, as well as Russell Westbrook, who came one point shy of a triple-double on Wednesday, to carry the load for the Lakers. Jaren Jackson Jr leads Knicks to win at MSG ...