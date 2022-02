Ultime Notizie Roma del 03-02-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno l’impasto arriva la proroga dell’Unione Europea la commissione ha Infatti approvato oggi la proposta di estendere di un anno il certificato covid e digitale fino al 30 giugno 2023 lo dice il portavoce durante il briefing con la stampa il passo aggiunge continua ad essere una misura eccezionale che mira a facilitare gli spostamenti ma il Sars COV 2 continua a circolare in Europa e non è possibile determinare ora l’impatto di un possibile aumento dei vantaggi Nella seconda metà dell’anno lamento che si pulisce il passo è entrato in vigore il primo luglio 2021 aveva durata limitata ad un anno prorogabile cosa diverte la durata di validità del certificato che è stata affittata qualche giorno fa a 270 giorni dopo il completamento del ciclo vaccinale è in limitata per ora dopo la terza ...