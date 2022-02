Traffico Roma del 03-02-2022 ore 07:30 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Luceverde Roma Buongiorno iniziano gli spostamenti sul grande raccordo anulare con rallentamenti lungo la carreggiata interna alla diramazione Roma sud della Tuscolana e prime Code in entrata proprio sulla diramazione Roma Sud incidente sulla Urbano della A24 Roma-teramo tra Togliatti e la tangenziale est in direzione del centro Traffico in progressivo aumento sulle strade principali della capitale un incidente con rallentamenti segnale in via Longoni dietro del campus biomedico a partire dalle 9 fino alle 17:30 di Domani venerdì 4 febbraio sulla roba del viadotto di via Portuense da via Isacco Newton rifacimento del manto stradale fascia oraria 17:30 in direzione del raccordo previste chiusure temporanee per il tempo strettamente necessario e lavori per i dettagli di queste le altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 3 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno iniziano gli spostamenti sul grande raccordo anulare con rallentamenti lungo la carreggiata interna alla diramazionesud della Tuscolana e prime Code in entrata proprio sulla diramazioneSud incidente sulla Urbano della A24-teramo tra Togliatti e la tangenziale est in direzione del centroin progressivo aumento sulle strade principali della capitale un incidente con rallentamenti segnale in via Longoni dietro del campus biomedico a partire dalle 9 fino alle 17:30 di Domani venerdì 4 febbraio sulla roba del viadotto di via Portuense da via Isacco Newton rifacimento del manto stradale fascia oraria 17:30 in direzione del raccordo previste chiusure temporanee per il tempo strettamente necessario e lavori per i dettagli di queste le altre notizie potete ...

Advertising

Viminale : Operazioni di #PoliziadiStato e #Carabinieri contro organizzazioni criminali dedite ad estorsioni e traffico di dr… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Tangenziale Est ?????? Code tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi > Stadio #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare ??????Code a tratti tra Diramazione Roma Sud e Appia > Carreggiata Interna #Luceverde #Lazio - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Civitavecchia, direzione Civitavecchia: dalle ore 7.05 traffico ferro… - LuceverdeRadio : ??#Autostrade #traffico- A24 Roma-Teramo ??????Coda di 3 km tra Via Togliatti e Bivio A24/Tangenziale est in direzion… -