Tempesta d’amore | anticipazioni 4 febbraio | la verità di Selina

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Continua l’appuntamento con la soap opera tedescache venerdì 42022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda con una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà ai suoi fedeli telespettatori dei colpi di scena inaspettati.Christoph sospetterà che Lars stia nascondendo qualcosa., non appena prenderà visione dei sospetti del suo amoroso, comprenderà che non potrà mentire ancora a lungo. (l’articolo continua dopo la foto.) Nel preciso istante in cui la donna sta per confessare tutta la. lui l’affronterà con molta rabbia, affermando di aver saputo cose poco piacevoli sul suo conto. Maja e Florian per via del loro ...