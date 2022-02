Svaligia un negozio di abbigliamento | poi aggredisce il proprietario e una commessa

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Latina. Ancora furti in città, e, come da protocollo, ancora arresti. Questa volta ad essere presto di mira undi, in cui il malfattore si era introdotti per depredare alcuni capi di valore. L’uomo, però, è stato sorpreso dal responsabile deldi Latina mentre stava rimuovendo le placche antitaccheggio di alcuni capi di. Subito dopo ne è nata una caotica colluttazione tra i due, durante la quale il ladro ha scaraventato a terra anche una. Poi è fuggito via. Leggi anche: Latina,un ristorante del centro ma poi scavalca il muretto sbagliato L’arresto a Latina Dopo la chiamata, gli agenti di polizia a bordo di una volante sono riusciti a rintracciare quasi immediatamente l’autore dei fatti. Bloccato poco dopo, lo hanno trovato ...

