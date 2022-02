Siria, gli Usa annunciano l’uccisione del leader dell’Isis (Di giovedì 3 febbraio 2022) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, presunto leader dell’Isis, è stato ucciso nelle scorse ore in Siria a seguito di un bombardamento Usa. A darne notizia sono state fonti del Pentagono, mentre dalla Casa Bianca si è appreso che è previsto un discorso del presidente Joe Biden per rendere noti alcuni dettagli. Funzionari statunitensi hanno poi fatto InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 3 febbraio 2022) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, presunto, è stato ucciso nelle scorse ore ina seguito di un bombardamento Usa. A darne notizia sono state fonti del Pentagono, mentre dalla Casa Bianca si è appreso che è previsto un discorso del presidente Joe Biden per rendere noti alcuni dettagli. Funzionari statunitensi hanno poi fatto InsideOver.

Advertising

DreamescapePs : RT @jacopo_iacoboni: L’annuncio di Biden: il capo dell’Isis è stato ucciso in un’operazione Usa in Siria. Gli Usa: «Abu Ibrahim al-Hashimi… - MichelaRoi : RT @jacopo_iacoboni: L’annuncio di Biden: il capo dell’Isis è stato ucciso in un’operazione Usa in Siria. Gli Usa: «Abu Ibrahim al-Hashimi… - jacopo_iacoboni : L’annuncio di Biden: il capo dell’Isis è stato ucciso in un’operazione Usa in Siria. Gli Usa: «Abu Ibrahim al-Hash… - franconemarisa : RT @LaRagione_eu: Gli #StatiUniti hanno 'tolto dal campo di battaglia' il leader dell'Isis, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi. Lo ha annun… - Pedro69280970 : RT @MediasetTgcom24: Siria, operazione Usa anti jihadisti: diversi morti durante gli scontri #siria #ramiabdelrahman #damasco #abubakral-b… -