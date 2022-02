Sci alpino | Matteo Marsaglia | “Il vento può falsare la discesa delle Olimpiadi Neve aggressiva | simile a quella americana”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Si è disputata nella notte italiana la prima prova dellamaschile per lo sci. Un test importante per prendere confidenza con una pista che nessuno conosceva. Il migliore di giornata è stato, seppur con un salto di porta, lo svizzero Stefan Rogentin con il tempo di 1’44”. Dietro di lui la sorpresa spagnola Adur Etxezarreta, secondo a 8 centesimi, e l’italiano Christof Innerhofer, terzo a 26 centesimi, mentre ha chiuso in 27ma posizione Dominik Paris. Oltre a Innerhofer e Paris, ha disputato la sua prima prova anche, che ha fatto segnare il 21° crono. “Finalmente abbiamo fatto conoscenza con questa pista che sinora non eravamo mai riusciti a vedere in modo serio. Sicuramente è divertente, ci sono un po’ di porte cieche che ci creavano qualche dubbio, oggi abbiamo preso le misure. Io ad ...

Advertising

OA_Sport : #SCIALPINO #Beijing2022 Innerhofer apprezza le caratteristiche della pista olimpica ed è pronto a tirar fuori gli a… - Giornaleditalia : #italpresssport Pechino2022: Sci alpino. Innerhofer 3° dopo primo allenamento - infoitsport : VIDEO Sci alpino, Christof Innerhofer terzo nella prima prova: scopriamo la pista olimpica di Pechino 2022 - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prima prova discesa Olimpiadi Pechino in DIRETTA: risultati e classifica. 3° Innerhofer 2° uno spag… - zazoomblog : Olimpiadi Pechino 2022 prima prova discesa maschile sci alpino: Rogentin il più rapido terzo Innerhofer -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

I video con gli highlights della prima prova cronometrata della discesa libera dialle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 . Lo svizzero Stefan Rogentin ha chiuso al primo posto in 1:44.00 davanti allo spagnolo Adur Extezarreta, che chiude ad appena otto centesimi dalla ...In tutto questo lo svizzer o Stefan Rogentin ha ottenuto il miglior tempo a precedere di 0.08 lo spagnolo Adur Etxezarreta e l'azzurro Christof Innerhofer . Una pista che sembra fatta su misura per '...Si tratta di un tracciato impegnativo, con una neve particolare, che richiederà ottima tecnica individuale per condurre lo sci al meglio in curva, visto che i tratti di scorrevolezza non sono molti.PECHINO 2022 - Federica Brignone si presenta alle Olimpiadi Invernali con l'ambizione di prendere parte a tutte le gare di sci alpino. Il primo impegno è previsto per la giornata di lunedì 7 febbraio ...