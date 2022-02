Sanremo, il monologo contro il razzismo di Lorena Cesarini: “Il colore della mia pelle è un problema” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lorena Cesarini è stata la co-conduttrice di Sanremo per la seconda puntata del Festival. L’attrice porta sul palco dell’Ariston un monologo inerente alla tematica del razzismo, che lei stessa ha subito da parte degli haters, dopo essere stata scelta da Amadeus. Vediamo il suo discorso. Il monologo di Lorena Cesarini L’attrice ha parlato di attacchi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 3 febbraio 2022)è stata la co-conduttrice diper la seconda puntata del Festival. L’attrice porta sul palco dell’Ariston uninerente alla tematica del, che lei stessa ha subito da parte degli haters, dopo essere stata scelta da Amadeus. Vediamo il suo discorso. IldiL’attrice ha parlato di attacchi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Sanremo 2022, chi è Lorena Cesarini. Il monologo: 'Ho scoperto che per molti resto nera' - LaStampa : Sanremo 2022, il monologo in lacrime di Lorena Cesarini contro il razzismo: 'Per molti resto nera' - SkyTG24 : Sanremo, Lorena Cesarini: 'Perché il colore della mia pelle è un problema per alcuni?' - nopassvacc : RT @marioadinolfi: A Sanremo l’imbarazzante monologo della Cesarini ha dimostrato che certamente è stata chiamata da Amadeus perché è nera,… - Raffael74738563 : RT @HoaraBorselli: #LorenaCesarini giustamente si indigna dell’ignoranza di alcuni utenti che l’hanno pensata sul palco di Sanremo in quant… -