Sanremo, Highsnob e Hu inaugurano la ‘gara parallela’ del FantaSanremo (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – Highsnob e Hu, secondi cantanti ad entrare in scena nella terza serata del festival, inaugurano quella che ormai è diventata una gara parallela a quella per la vittoria di Sanremo 2020 tra i cantanti. I due, finita l’esibizione, hanno fatto entrambi un inchino e un “saluto a Zia Mara”, gesti che valgono bonus al FantaSanremo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) –e Hu, secondi cantanti ad entrare in scena nella terza serata del festival,quella che ormai è diventata una gara parallela a quella per la vittoria di2020 tra i cantanti. I due, finita l’esibizione, hanno fatto entrambi un inchino e un “saluto a Zia Mara”, gesti che valgono bonus al Fanta. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SanremoRai : ?? #Highsnob & #Hu ?? #AbbiCuraDiTe L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - Lolotta_ : RT @ilgiomba: Che bella questa canzone di #Highsnob e #hu: mi è piaciuta fin dal primo ascolto e mette veramente i brividi. Sicuramente mer… - madavvero6 : Ma quanto sono teneri e quanto é bella la canzone e quanti punti ci stanno facendo fare al FANTASANREMO LI AMO… - SignorAldo : RT @AndreaPecchia1: #Highsnob non s'è inventato niente: io mi tatuavo così le braccia a scuola prima dei compiti in classe #Sanremo #Sanre… - AndreaPecchia1 : #Highsnob non s'è inventato niente: io mi tatuavo così le braccia a scuola prima dei compiti in classe #Sanremo… -