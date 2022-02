**Sanremo: Drusilla Zorro, Michele Bravi in rosso, le pagelle ai look della terza serata** (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - C'è chi opta per il velluto, chi arriva col gilet da pescatore, ma anche chi osa tailleur cut out, code, maschera da Zorro e cristalli. Per la terza serata di Sanremo 2022 cantanti e ospiti fanno a gara di stile. Peccato che la competizione, per molti, sia persa in partenza. La più iconica è il ciclone Drusilla Foer, che sbaraglia la concorrenza, prima grazie all'abito blu di seta con scollo a barca, strascico e coda realizzato dall'atelier fiorentino Rina Milano. E poi vestita da Zorro. “Drusilla si mangia il palco e pure Amedeo” commentano unanimi su Twitter. Sguardo deciso, piglio da diva, c'è chi la paragona, non a caso, alla mitica Miranda-Meryl Streep de ‘Il Diavolo veste Prada' o a un'attrice della Vecchia Hollywood. Meritatissimo 10 per lei. Al suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Milano, 3 feb. (Adnkronos) - C'è chi opta per il velluto, chi arriva col gilet da pescatore, ma anche chi osa tailleur cut out, code, maschera dae cristalli. Per laserata di Sanremo 2022 cantanti e ospiti fanno a gara di stile. Peccato che la competizione, per molti, sia persa in partenza. La più iconica è il cicloneFoer, che sbaraglia la concorrenza, prima grazie all'abito blu di seta con scollo a barca, strascico e coda realizzato dall'atelier fiorentino Rina Milano. E poi vestita da. “si mangia il palco e pure Amedeo” commentano unanimi su Twitter. Sguardo deciso, piglio da diva, c'è chi la paragona, non a caso, alla mitica Miranda-Meryl Streep de ‘Il Diavolo veste Prada' o a un'attriceVecchia Hollywood. Meritatissimo 10 per lei. Al suo ...

