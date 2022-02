“Potrebbe essere una gravidanza anembrionica?” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Buongiorno dottore, ho fatto l’ecografia a 6 settimane esatte, ma si è vista solo la camera gestazionale e il sacco vitellino, il ginecologo non è riuscito ad individuare l’embrione. Ho ripetuto le beta il giorno stesso ed erano 39,000, tre giorni prima erano 15,000. È possibile che l’embrione non si è ancora visto solo perché forse è presto? Con beta in salita è possibile che davvero non sia presente? Potrebbe essere una gravidanza anembrionica? Ho ancora un po’ di speranza? Ad oggi che sono a 6+1 non ho né perdite né dolori. La ringrazio. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Buongiorno dottore, ho fatto l’ecografia a 6 settimane esatte, ma si è vista solo la camera gestazionale e il sacco vitellino, il ginecologo non è riuscito ad individuare l’embrione. Ho ripetuto le beta il giorno stesso ed erano 39,000, tre giorni prima erano 15,000. È possibile che l’embrione non si è ancora visto solo perché forse è presto? Con beta in salita è possibile che davvero non sia presente?una? Ho ancora un po’ di speranza? Ad oggi che sono a 6+1 non ho né perdite né dolori. La ringrazio. L'articolo proviene daOnLine.

