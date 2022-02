Pierpaolo Petrelli frena sul matrimonio | ecco cosa succede

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’ex gieffino,Pretelli, in una lunga intervista, ha parlato anche del suocon Giulia Salemi. Vediamo insiemeha detto.Pretelli “Ilcon Giulia Salemi…”Recentemente, l’ex Gieffino ed ex velino di Striscia La Notizia,Pretelli ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Diva e Donna, dove ha parlato della sua vita sentimentale e professionale. Ha parlato molto del suo rapporto con Mara Venier: infatti, Pretelli sta collaborando con Zia Mara nel suo programma Domenica In. Pretelli ha detto del suo rapporto con la regina di Rai 1 “Ci vogliamo bene, la sento spesso anche durante la settimana…Mi dà consigli, però mi lascia anche libero a Domenica In…Si fida di me…”. E poi ha anche aggiunto di averla sempre ...

... come annunciato da lui stesso,è risultato positivo al Coronavirus. La nuova variante Omicron sta aumentando a dismisura i contagi e, come purtroppo tante altre persone, nemmenoè ...positivo al Covid salta Domenica InPretelli è risultato positivo al Covid. Lo ha annunciato lui stesso in una storia su Instagram dopo essere comparso ieri su Rai 1 a I Soliti ...Al fianco di Mara Venier, quest'anno è stato uno dei protagonisti di Domenica In ; per Pretelli arriva però ora un piccolo imprevisto, sicuramente non piacevole. Ecco cosa gli è successo. Pierpaolo Pr ...Marca e prezzo. Fortunatamente Pierpaolo Petrelli si è sottoposto alle tre dosi di vaccino Leggi anche: Sapete chi sono i postini di C’è posta per te e che lavoro fanno veramente? Pierpaolo Petrelli n ...