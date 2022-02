MotoGP, Zarco: “L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il pilota della Pramac Johann Zarco è intervenuto in occasione della presentazione della nuova moto, in quel di Sepang, toccando vari temi: “Il mio obiettivo per quest’anno sarà fare meglio dell’ultima stagione e ottenere risultati sempre più importanti. Nel 2020 siamo stati frenati dalla pandemia da Covid-19, quindi il Mondiale seguente è stato più lungo. Devo dire che siamo partiti bene, facendo anche una buona stagione: ho imparato molto. Nel 2022 servirà ancora più concentrazione“. Oltre al francese ha parlato anche il suo compagno di squadra Jorge Martin: “Quest’anno vogliamo fare grandi cose. Il 2021 è stata la stagione più intensa della mia vita, per via delle tante e diverse emozioni che ho provato. Si sono alternati momenti molto felici ad altri piuttosto difficili. Insieme ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il pilota della Pramac Johannè intervenuto in occasione della presentazione della nuova moto, in quel di Sepang, toccando vari temi: “Il mio obiettivo per quest’saràdell’ultima stagione e ottenere risultati sempre più importanti. Nel 2020 siamo stati frenati dalla pandemia da Covid-19, quindi il Mondiale seguente è stato più lungo. Devo dire che siamo partiti bene, facendo anche una buona stagione: ho imparato molto. Nel 2022 servirà ancora più concentrazione“. Oltre al francese ha parlato anche il suo compagno di squadra Jorge Martin: “Quest’vogliamograndi cose. Il 2021 è stata la stagione più intensa della mia vita, per via delle tante e diverse emozioni che ho provato. Si sono alternati momenti molto felici ad altri piuttosto difficili. Insieme ...

Advertising

SkySportMotoGP : Ducati Pramac, la nuova moto di Zarco e Martin per il Mondiale di MotoGP 2022. FOTO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : MotoGP, Zarco: 'Nel Mondiale 2022 servirà la massima costanza'. VIDEO #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - sportface2016 : #MotoGP, #Zarco: “L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno” - MotorcycleSp : Johann Zarco sta affrontando la sua seconda stagione in MotoGP quest'anno con Pramac, il principale... - infoitsport : MotoGP: Pramac Ducati si presenta, ecco i colori per Zarco e Martín -