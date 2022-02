Montale | trovato morto in campagna l' uomo scomparso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Montale trovato

(Pistoia), 3 febbraio 2022 -morto l'uomo di 96 anni del quale si erano perse le tracce nelle campagne dinella serata di martedì 1 febbraio. Subito era partita una vasta ...1 - - >- Hanno avuto esito infausto le ricerche dell'uomo di 95 anni di cui si erano perse le tracce lo scorso 1 Febbraio, quando era uscito dalla sua abitazione per la consueta passeggiata ...L'anziano era uscito di casa il 1 Febbraio scorso per una passeggiata e non era più tornato. Tre giorni di ricerche fino al tragico epilogo MONTALE — Hanno avuto esito infausto le ricerche dell'uomo ...Montale (Pistoia), 3 febbraio 2022 - Trovato morto l'uomo di 96 anni del quale si erano perse le tracce nelle campagne di Montale nella serata di martedì 1 febbraio. Subito era partita una vasta ...