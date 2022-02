Monica Vitti e i suoi personaggi | essenza di romanità

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il saluto ada parte della sua città sarà domani, quando verrà aperta la camera ardente in Campidoglio dalle 10 alle 18. E poi, con i funerali nella chiesa degli artisti a piazza del Popolo, e chiunque potrà andare a rendere omaggio a una diva antidiva, figlia della sua città e che di questa assorbiva e restituiva ispirazioni, tic e filosofia di vita. Romana di sette generazioni Nata tra i palazzi umbertini di v. Francesco Crispi, romana di sette generazioni da parte di padre, ha amato viaggiare e scoprire l’Italia e il mondo, ma sempre tornando a Roma. E’ stata forse, insieme ad Anna Magnani, e con caratteristiche totalmente diverse, l’attrice che meglio ha incarnato neideifilm, soprattutto commedie, certi aspetti della. Tanto Nannarella era ...

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - RaiCultura : Addio a Monica Vitti, attrice icona del cinema italiano. Il 3 novembre scorso aveva compiuto 90 anni. Il ricordo… - Bibi11521666 : RT @robertinocarles: Siamo vicini al dolore e all’affetto che il popolo italiano dimostra in queste ore ad una icona del cinema e della cul… - Sergiofordy : RIP #MonicaVitti (3 November 1931 – 2 February 2022) Dramma della gelosia/The Pizza Triangle, 1970, directed by Ett… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Vitti

L' omaggio 'Grazie' prende il via sabato 5 febbraio alle ore 18 con l'intenso ritratto documentariod'arte,d'amore, presentato dal regista Fabrizio Corallo all'ultima edizione ...Sia Istituto Luce Cinecittà che Prime Video hanno ricordato, sui rispettivi canali YouTube, la grandecon dei video contributi ...Monica Vitti: domani in Campidoglio la camera ardente, sabato i funerali. Il commosso ricordo di amici, colleghi e l'omaggio della stampa mondiale.Organizzata da Cinecitta'-Luce per l'86esimo compleanno della grande star la mostra riassume con foto e spezzoni la vita di una immensa protagonista del nostro cinema.