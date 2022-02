Mattarella, le parole sulla giustizia: “Magistratura terreno di scontro, superi logiche di appartenza. Serve una riforma” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una decina di frasi, duemila battute in tutto. Nel suo secondo discorso d’insediamento Sergio Mattarella torna a parlare di giustizia e segnatamente della riforma del Consiglio superiore della Magistratura. “Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature – elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della nostra società –mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore deve interessare anche il versante della giustizia. Per troppo tempo è divenuta un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività“, ha detto il capo dello Stato. Il riferimento è legato ovviamente agli scandali che hanno riguardato il mondo delle toghe, deflagrati nel maggio 2019 con l’inchiesta su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una decina di frasi, duemila battute in tutto. Nel suo secondo discorso d’insediamento Sergiotorna a parlare die segnatamente delladel Consiglioore della. “Nell’inviare un saluto alle nostre Magistrature – elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della nostra società –mi preme sottolineare che un profondo processotore deve interessare anche il versante della. Per troppo tempo è divenuta undiche ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività“, ha detto il capo dello Stato. Il riferimento è legato ovviamente agli scandali che hanno riguardato il mondo delle toghe, deflagrati nel maggio 2019 con l’inchiesta su ...

