LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 12-18, Eurolega basket 2022 in DIRETTA: Milano fatica in un brutto primo quarto (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-22 Canestro di Pierre e Fenerbahce che tocca la doppia cifra di vantaggio 12-20 Canestro di Booker 12-18 Smuove il tabellino biancorosso Datome 10-18 Canestro di Floyd e parziale per il Fener di 16-2 10-16 Due su due ai liberi per Guduric 10-14 Milano che commette troppi errori e perde troppi palloni in questi primi dieci minuti di gioco 10-14 Tripla di Booker, Fenerbahce che allunga a due minuti dalla fine del quarto 10-11 Tripla di Hazer e vantaggio ospite 10-8 Si sblocca Milano con Rodriguez 8-8 Tripla di Booker e pareggio del Fener 8-5 Canestro di Hazer 8-3 Uno su due ai liberi per Duverioglu 8-2 TRIPLAAAAA DI PIPPO RICCI! 5-2 Canestro di Ricci 3-2 Tripla di Nick Melli! 0-2 Sblocca il ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-22 Canestro di Pierre eche tocca la doppia cifra di vantaggio 12-20 Canestro di Booker 12-18 Smuove il tabellino biancorosso Datome 10-18 Canestro di Floyd e parziale per il Fener di 16-2 10-16 Due su due ai liberi per Guduric 10-14che commette troppi errori e perde troppi palloni in questi primi dieci minuti di gioco 10-14 Tripla di Booker,che allunga a due minuti dalla fine del10-11 Tripla di Hazer e vantaggio ospite 10-8 Si sbloccacon Rodriguez 8-8 Tripla di Booker e pareggio del Fener 8-5 Canestro di Hazer 8-3 Uno su due ai liberi per Duverioglu 8-2 TRIPLAAAAA DI PIPPO RICCI! 5-2 Canestro di Ricci 3-2 Tripla di Nick Melli! 0-2 Sblocca il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Fe… - bball_evo : ??IG LIVE?? Come sempre vi ricordo l'appuntamento post-partita su Instagram per commentare la partita dell'Olimpia Mi… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce Eurolega basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Olimpia #Milano-Fe… - ronarebound : $ALLE - BR: $138.90 -> NOW: $120.00 LIVE Alle 19 Stella Rossa-Milano in Eurolega: l’Olimpia cerca la quinta vitto… -