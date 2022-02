L'Ercole in Tebe di Melani torna in scena alla Pergola 360 anni dopo la prima (Di giovedì 3 febbraio 2022) Storia e spettacolo tornano a intrecciarsi a Firenze per un evento che non ha precedenti e che ci riporta indietro di oltre 360 anni , grazie all'iniziativa che vede insieme Comune di Firenze, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Storia e spettacolono a intrecciarsi a Firenze per un evento che non ha precedenti e che ci riporta indietro di oltre 360, grazie all'iniziativa che vede insieme Comune di Firenze, ...

Ultime Notizie dalla rete : Ercole Tebe Torna in scena alla Pergola 360 anni dopo la 'prima' L'Ercole in Tebe Mercoledì 9 febbraio il Teatro della Pergola di Firenze tornerà indietro di ben 360 anni , sarà infatti rimesso in scena 'L'Ercole in Tebe' di Jacopo Melani. Tutto nasce dalla scoperta di quattro copie dello spartito originale in tre diverse biblioteche , ovvero alla Forteguerriana di Pistoia, alla Vaticana di Roma e alla ...

"L'Ercole in Tebe"di Jacopo Melani L'appuntamento è fissato per mercoledì 9 febbraio, alle ore 20.30 al Teatro della Pergola di Firenze, quando andrà in scena Ercole in Tebe, festa teatrale in musica, riproposta in forma di concerto ...

