In fiamme appartamento a Torrione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora una volta è stato solo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che i danni si sono potuti limitare e, per fortuna, solo alle cose. L’incendio che ha interessato questo appartamento in via Granozio, nel quartiere di Torrione a Salerno, è stato immediatamente spento e a parte la paura, che non è stata poca, per chi abita in questa casa, quanto accaduto sarà solo una butta storia da raccontare e dimenticare al più presto. L’innesco, avvenuto per cause in corso d’accertamento, è stato all’esterno del balcone. Le fiamme si sono propagate poi all’intelaiatura della finestra e alle tende. Un fumo denso ha invaso tutta la casa ma per fortuna tutto è rimasto limitato ad una sola stanza anche perché, quando è scattato l’allarme poco prima delle 9 di mattina, in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora una volta è stato solo grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco che i danni si sono potuti limitare e, per fortuna, solo alle cose. L’incendio che ha interessato questoin via Granozio, nel quartiere dia Salerno, è stato immediatamente spento e a parte la paura, che non è stata poca, per chi abita in questa casa, quanto accaduto sarà solo una butta storia da raccontare e dimenticare al più presto. L’innesco, avvenuto per cause in corso d’accertamento, è stato all’esterno del balcone. Lesi sono propagate poi all’intelaiatura della finestra e alle tende. Un fumo denso ha invaso tutta la casa ma per fortuna tutto è rimasto limitato ad una sola stanza anche perché, quando è scattato l’allarme poco prima delle 9 di mattina, in pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla ...

