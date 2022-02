Il piccolo Ryan come Alfredino: caduto in un pozzo a 5 anni, corsa contro il tempo per salvarlo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono proseguiti per tutta la notte a Chefchauen, in Marocco, i tentativi di recuperare Ryan , il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo martedì, nel tardo pomeriggio. Fa freddo a 60 metri di profondità e ... Leggi su leggo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono proseguiti per tutta la notte a Chefchauen, in Marocco, i tentativi di recuperare, il bimbo di 5in unmartedì, nel tardo pomeriggio. Fa freddo a 60 metri di profondità e ...

Advertising

FrancoScarsell2 : Il Marocco è con il fiato sospeso. Come il il piccolo Alfredino Rampi nel 1981, si cerca di salvare Ryan,5 anni,cad… - cesarebrogi1 : RT @serenel14278447: Ryan cade in un pozzo a 5 anni come Alfredino. In Marocco tutti in ansia: il piccolo è vivo a 60 metri - serenel14278447 : Ryan cade in un pozzo a 5 anni come Alfredino. In Marocco tutti in ansia: il piccolo è vivo a 60 metri - Giacinto_Bruno : Marocco, il piccolo Ryan caduto in un pozzo come Alfredino: in corso operazioni di salvataggio | Sky TG24 @MIUI| - ilmessaggeroit : Ryan, 5 anni, come Alfredino: da ieri si cerca di recuperare il piccolo caduto in un pozzo -