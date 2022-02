Il monitoraggio: una donna su quattro ha partorito col covid negli ultimi 7 giorni (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una donna su 4 ha partorito con il covid. È la rilevazione Fiaso relativa alla settimana 25 gennaio-1 febbraio in 8 ospedali sentinella. In sette giorni la percentuale di donne in gravidanza ricoverate... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 3 febbraio 2022) Unasu 4 hacon il. È la rilevazione Fiaso relativa alla settimana 25 gennaio-1 febbraio in 8 ospedali sentinella. In settela percentuale di donne in gravidanza ricoverate...

Advertising

Agenzia_Italia : #covid Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge che ci sono 1,89 milioni di over 50 non vacinati ad elevato r… - francescoseghez : Oggi nella sala consiliare del @ComunediBergamo il sindaco @giorgio_gori presenza la proposta di sperimentazione te… - AngeloCioe : Una Norma Scritta Bene è la Prima Linea di Contrasto all'Uso Improprio di Fondi Pubblici. Poi Monitoraggio e Repres… - paoloangeloRF : In Italia ci sono ancora 7,4 milioni di persone senza la prima dose di vaccino - EureosCriss : RT @Il_Vitruviano: Gli altri 'stakeholder' in misura diversa: il SSN per una diminuzione dei costi, le aziende perché venderebbero tecnolog… -