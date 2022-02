Il Mattarella - bis si fa picconatore e detta l'agenda delle priorità (Di giovedì 3 febbraio 2022) Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana'. Da qui la decisione di accettare il secondo mandato, dopo 'giorni travagliati… ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 3 febbraio 2022) Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana'. Da qui la decisione di accettare il secondo mandato, dopo 'giorni travagliati… ...

Advertising

myrtamerlino : Se la politica italiana sta già pensando alla #campagnaelettorale, dopo il bis di #Mattarella e la chiamata di… - StefanoFeltri : Mattarella bis, tutti i problemi della nuova prassi della rielezione di @vitalbaa - lucfontana : Oggi il giuramento (bis) di Mattarella al Quirinale: come si svolgerà (via @Corriere) - allegra134 : RT @claudiocerasa: Mattarella in un tweet. Parola d'ordine: dignità. Temi. Italia del dopo emergenza. Nuovo ruolo in Europa. Lotta contro l… - statodelsud : Quirinale, murale sul Mattarella bis al liceo Gioberti di Torino -