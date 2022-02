Il discorso di Mattarella nel giorno del suo insediamento

Advertising

gaiatortora : Caro #PresidenteMattarella lei oggi farà il suo discorso di insediamento.Nulla è stato fatto dopo lo scandalo CSM d… - PaoloGentiloni : Discorso programmatico, impegnato, strategico. L’Europa, la libertà, la giustizia, la cultura, il lavoro. LA DIGNIT… - you_trend : Le 3 parole più usate nel discorso di insediamento di #Mattarella sono state Dignità (18 volte), Italia (14) e Paes… - CarloFusaro : #Mattarella: discorso molto applaudito; completo; classico. Difficile cercare cosa sia rimasto fuori. Magistratura… - caterina_manzi : RT @MauroTurri1: #MATTARELLA Grandissimo PRESIDENTE e grandissimo Discorso -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Mattarella

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel suodopo il giuramento. .Sono stati "momenti travagliati per tutti, anche per me". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, nel suoa Montecitorio. .ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un’Aula di Montecitorio vestita ... prima di iniziare suo discorso di insediamento.Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del discorso tenuto alla Camera in occasione del giuramento di fronte al Parlamento riunito in seduta comune.