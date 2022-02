Green pass, cambia tutto. Norme anti Covid, l’ultima decisione del governo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Covid, ecco il nuovo decreto. A due giorni dall’ultimo Consiglio dei Ministri, il governo guidato da Mario Draghi si è riunito ancora. Sul tavolo la gestione della pandemia – o endemia – con riferimento particolare all’estensione del Green pass per chi ha tre dosi e riduzione del ricorso alla Dad a scuola. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, sono state prese delle decisioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per prima cosa un’importante novità sulla durata della certificazione verde per chi ha la terza dose, detta Booster. Il Green pass, in questo caso, non avrà alcuna scadenza salvo il verificarsi di nuove emergenze sanitarie. Il certificato è illimitato anche per chi si è contagiato dopo aver fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022), ecco il nuovo decreto. A due giorni dall’ultimo Consiglio dei Ministri, ilguidato da Mario Draghi si è riunito ancora. Sul tavolo la gestione della pandemia – o endemia – con riferimento particolare all’estensione delper chi ha tre dosi e riduzione del ricorso alla Dad a scuola. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 febbraio, sono state prese delle decisioni. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Per prima cosa un’importante novità sulla durata della certificazione verde per chi ha la terza dose, detta Booster. Il, in questo caso, non avrà alcuna scadenza salvo il verificarsi di nuove emergenze sanitarie. Il certificato è illimitato anche per chi si è contagiato dopo aver fatto ...

