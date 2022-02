Gazidis | “Champions League o no è uno scoglio importante” | News

Advertising

sportmediaset : Milan, #Gazidis: 'Champions e nuovo stadio fondamentali' #SportMediaset - sportli26181512 : Gazidis: 'La Superlega fu un errore. Ma c'è un gap con la Premier, serve il nuovo stadio': Gazidis: 'La Superlega f… - CCokina12 : RT @FraNasato: Gazidis all’Expo di Dubai: “Entrare in Champions o no, oggi, a livello finanziario è differente. Un esempio da seguire è la… - gilnar76 : Gazidis: «Ecco cosa cambia con la qualificazione in Champions» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Gazidis: «Ecco cosa cambia con la qualificazione in Champions» -

Ultime Notizie dalla rete : Gazidis Champions

E per il Milan, sottolinea, è fondamentale arrivare tra le prime quattro in Serie A: 'Entrare inLeague o non entrarci è uno scoglio importante per i club. È importante per noi come ...Sviluppo e sostenibilità del calcio in un'epoca molto difficile. È di questo che ha parlato oggi Ivan, intervenendo all'Expo di Dubai. "Entrare inLeague o no fa grande differenza oggi, dal punto di vista finanziario - le sue parole riportate da milannews.it - . Lo stesso vale per le ...Sul palco dell’EXPO a Dubai, l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis ha affrontato il tema stadio a Milano: “Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibil ..."Entrare in Champions League o no, oggi dal punto di vista finanziario fa la differenza - ha spiegato Gazidis -. Lo stesso vale per le promozioni o le retrocessioni. Finanziariamente può avere un ...