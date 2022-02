Francesca Michielin rifiuta i fiori di Sanremo li consegna al violinista dell’orchestra (Di giovedì 3 febbraio 2022) Emma sul palco accetta i fiori, al contrario la Michielin rifiuta.I fiori di Sanremo 2022 sono stati regalati a tutte le donne sul palco dell’Ariston, anche a Francesca Michielin, che questa sera vestiva i panni di direttrice d’orchestra di Emma. Ma lei, dopo aver ringraziato, dona il suo mazzo al primo violinista uomo dell’orchestra. Un Leggi su people24.myblog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Emma sul palco accetta i, al contrario la.Idi2022 sono stati regalati a tutte le donne sul palco dell’Ariston, anche a, che questa sera vestiva i panni di direttrice d’orchestra di Emma. Ma lei, dopo aver ringraziato, dona il suo mazzo al primouomo. Un

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA MICHIELIN CHE ANCHE QUEST'ANNO CEDE I SUOI FIORI AD UN UOMO. QUEEN ARRIVATA PER SPEZZARE LA RUOTA.… - LiaCapizzi : C'è qualcosa che non sa fare Francesca Michielin?? Canta, suona una decina di strumenti, dirige, scrive. Regala pur… - FranAltomare : FRANCESCA MICHIELIN HA ROTTO IL PATRIARCATO. #Sanremo2022 - RubinTheRubin : RT @strelopi: completamente indignata per gli articoli con i titoli “perchè francesca michielin ha diretto l’orchestra per emma?” forse per… - xnnxpxgnn : RT @imgonnachaseit: michele bravi che fa commuovere francesca michielin ???? #Sanremo2022 -