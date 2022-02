Federmeccanica: a rischio 70mila addetti settore auto. Governo ci convochi (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Siamo preoccupati, chiediamo un incontro al Governo sul tema dell'automotive. Un comparto importante che rappresenta le eccellenze e competenze, un altissimo numero di operatori, imprese e lavoratori". Così il presidente di Federmeccanica, Federico Visentin, aprendo la conferenza stampa sulle sfide del comparto auto di fronte alle transizioni."E' un settore che non può essere ignorato e che si trova ad affrontare una sfida che non ha voluto, rispetto alla quale non è in ritardo - ha detto - se non agiamo in maniera attenta rischiamo di perdere per strada 70mila addetti, un patrimonio qualificato da preservare. C'è bisogno dello sforzo di tutti, la transizione deve essere accompagnata". Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) "Siamo preoccupati, chiediamo un incontro alsul tema dell'motive. Un comparto importante che rappresenta le eccellenze e competenze, un altissimo numero di operatori, imprese e lavoratori". Così il presidente di, Federico Visentin, aprendo la conferenza stampa sulle sfide del compartodi fronte alle transizioni."E' unche non può essere ignorato e che si trova ad affrontare una sfida che non ha voluto, rispetto alla quale non è in ritardo - ha detto - se non agiamo in maniera attenta rischiamo di perdere per strada, un patrimonio qualificato da preservare. C'è bisogno dello sforzo di tutti, la transizione deve essere accompagnata".

