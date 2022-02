Fantasanremo | cos’è e come funziona il gioco che impazza sul web

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dal Fantacalcio al, il passo è stato breve. Così quest’anno è esplosa una vera e propria febbre per ilche ha invaso il web. Ma cosa è il? Semplice, un fantacalcio con diversi criteri di valutazione. Per chi fosse digiuno anche di Fantacalcio ecco qui spiegato in poche parole ilmento. Si deve formare una squadra di 5 cantanti – con i Baudi, valuta dedicata al leggendario conduttore – e alla fine del festival la squadra che avrà ottenuto più punti vincerà. Ovviamente ogni cantante ha una valutazione diversa in base alle aspettative. La coppia Mahmood – Blanco, candidata alla vittoria del festival, vale di più del giovane Matteo Romano. In sostanza: si costruisce la squadra di 5 cantanti e ogni serata si spera che questi accumulino punti. I punti sono decisi da un organismo ...