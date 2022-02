Everton | ecco un altro ex Chelsea | Ashley Cole lavorerà con Lampard

Advertising

CalcioNews24 : #Everton, #AshleyCole si unisce allo staff di #Lampard ? - zazoomblog : Everton Lampard: “Ecco perchè ho detto sì a questo storico club” - #Everton #Lampard: #“Ecco #perchè - MomentiCalcio : #Everton, #Lampard riparte dal #Goodison: ecco le sue prime parole - LeBombeDiVlad : ? UFFICIALE - #Everton, c'è #Lampard per la panchina ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - CalcioPillole : L' #Everton ha annunciato che è Frank #Lampard il nuovo tecnico del club. Ecco il comunicato ufficiale diffuso dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Everton ecco

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ufficiale l'ingaggio di Ashley Cole da parte dell'. L'ex terzino entra così nello staff del tecnico Frank Lampard Unsempre più... Chelsea. Dopo l'ingaggio di Frank Lampard come allenatore, infatti, i Toffees hanno messo sotto contratto anche l'ex terzino Ashley Cole. Cole, grande amico nell'attuale ...Il centrocampista danese ex Inter dovrebbe iniziare ad allenarsi lunedì con la sua nuova squadra, che sabato gioca contro l'in FA Cup.Il centrocampista danese ex Inter dovrebbe iniziare ad allenarsi lunedì con la sua nuova squadra, che sabato gioca contro l'Everton in FA Cup.03.02 16:31 - SANREMO 2022 - Le cover infiammano i bookie: Achille Lauro avanti in quota col "talismano" Bertè, in testa anche Mahmood e Blanco, Sangiovanni e Fabrizio Moro scommettono sui classici 03 ...