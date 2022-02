Due carabinieri accoltellati durante un controllo antidroga

(Di giovedì 3 febbraio 2022) È di due, per fortuna in modo non grave, il bilancio di una aggressione avvenuta questa sera a Nembro (Bergamo), nei pressi del sottopasso ferroviario. Da quanto si è appreso ...

Ultime Notizie dalla rete : Due carabinieri

È diaccoltellati, per fortuna in modo non grave, il bilancio di una aggressione avvenuta questa sera a Nembro (Bergamo), nei pressi del sottopasso ferroviario. Da quanto si è appreso i...... l'uomo che, il 20 marzo 2019, dirottò il bus di una scuola media di Crema con a bordo 50 ragazzini,insegnanti e una bidella, che furono poi tutti messi in salvo daidi San Donato ...Tragedia sfiorata a Nembro, territorio in provincia di Bergamo: nella serata di oggi, giovedì 3 febbraio, due carabinieri sono stati feriti durante un controllo antidroga. Fortunatamente, in base a ...I carabinieri della compagnia di Prato che investigano sull'accaduto, sentiti alcuni testimoni, hanno individuato quali possibili responsabili due giovanissimi di origine straniera: una ragazza ...