Conferenza stampa Ricci | «Contento di essere qui | mi hanno voluto a tutti i costi»

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Samueleè stato presentato oggi dal Torino in. Le dichiarazioni del giovane centrocampista Samueleè stato presentato oggi income nuovo giocatore del Torino. TRATTATIVA – «E’ andata avanti con sicurezza. La società voleva portarmi qui, per mettermi alla prova in un gradino superiore. Sono statodi venire qua e di far parte della rosa del Toro». EUROPA – «Pensiamo giorno per giorno, non ci creiamo troppe aspettative ma ci concentriamo a una gara alla volta. A Udine non sarà semplice, ma faremo bene». PERCHE’ IL TORINO – «E’ una società blasonata, il progetto mi è piaciuto e Juric mi ha convinto subito. Il suo modo di allenare può farmi fare il salto per migliorare le lacune che ho». LASCIARE EMPOLI ...