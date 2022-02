Combinata nordica, Pechino 2022. L’Italia si presenta in disarmo, priva di reali velleità (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Italia della Combinata nordica si presenterà a Pechino 2022 in disarmo. Per trovare un’edizione olimpica alla quale il movimento azzurro si approcciava privo di qualsiasi velleità, si deve tornare a Torino 2006. All’epoca, si arrivava alla manifestazione a Cinque cerchi con un unico atleta capace di marcare punti in Coppa del Mondo. Giuseppe Michielli era infatti in grado di attestarsi con costanza tra la ventesima e la trentesima posizione. Più o meno il corrente rendimento di Raffaele Buzzi, attuale numero uno del movimento. Tuttavia, sedici anni fa, L’Italia della Combinata nordica era come l’universo. In espansione. Alle spalle di Michielli, neppure ventunenne, c’erano dei ragazzini estremamente promettenti, a ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022)dellasi presenterà ain. Per trovare un’edizione olimpica alla quale il movimento azzurro si approcciava privo di qualsiasi, si deve tornare a Torino 2006. All’epoca, si arrivava alla manifestazione a Cinque cerchi con un unico atleta capace di marcare punti in Coppa del Mondo. Giuseppe Michielli era infatti in grado di attestarsi con costanza tra la ventesima e la trentesima posizione. Più o meno il corrente rendimento di Raffaele Buzzi, attuale numero uno del movimento. Tuttavia, sedici anni fa,dellaera come l’universo. In espansione. Alle spalle di Michielli, neppure ventunenne, c’erano dei ragazzini estremamente promettenti, a ...

