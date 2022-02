Caos in Irlanda del Nord | Belfast si ritrova senza un esecutivo

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Guai seri per il premier Boris Johnson. Il Protocollo sull’del, allegato agli accordi post Brexit, fa acqua da tutte le parti e aregna il. Paul Givan, First Minister unionista, ha gettato la spugna. La sua decisione ha avuto un’immediata e automatica conseguenza. Infatti anche la sua vice, Michelle O’Neill, rappresentante del repubblicano Sinn Féin, ha perso la sua posizione, come previsto dagli accordi per i governi di unità nazionale creati dopo la conclusione del conflittoirlandese noto come Troubles. L’delsiunfunzionante, in un momento storico in cui, anche per la Brexit, rischiano di riaccendersi gli attriti del passato. Il leader del Dup, ...